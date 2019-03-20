Правительство отчитывается в хорошей работе в 2018 году, но уже без губернатора

Сегодня очередное заседание регионального правительства прошло без губернатора. Отчёты министерств и ведомств за прошлый календарный год и планы на год текущий обсудили на заседании под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина.

Лидером списка первоочередных задач регионального Минсоцразвития в прошлом году, по словам главы ведомства Сергея Мякишева, стали меры для улучшения демографической ситуации в регионе. Например, в прошлом году были введены две ежемесячные выплаты при рождении первого ребёнка.

«Министерство, по сути, выполнило все поставленные на год задачи, - уверенно докладывает Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - Самое главное, над чем мы работали, это решение демографических вопросов – одна из главных проблем региона».

Ещё один острый вопрос – проведение реформы пенсионной системы. Сергей Мякишев отметил, что при участии обеих ветвей власти внесены изменения в региональные законы, исключена «привязка» права на меры соцподдержки к статусу пенсионера или к факту получения льготниками пенсии по старости. Был сохранён ныне действующий возрастной критерий на получение мер соцподдержки. Сейчас работа по обеспечению социальной защищенности пенсионеров продолжается.

Еще один аспект работы с пожилыми людьми – уход за ними на дому. Здесь на помощь государству приходит социальное предпринимательство. Затраты за услуги таким частным организациям компенсируются из областного бюджета. Объём средств из областного бюджета, направляемых на выплату компенсации, увеличен практически до 60 млн рублей.

Не менее важная тема заседания - итоги исполнения областного бюджета за 2018 год. Несмотря на целый ряд непредвиденных расходов, он исполнен с профицитом в размере почти 22 млн рублей. В течение девяти месяцев 2018 года налог на прибыль организаций снижался, только увеличение поступлений от обрабатывающих предприятий в последние месяцы дало прирост по итогам года в объёме 1,3 млрд рублей. В целом объём налога по итогам года составил более 21 млрд рублей. Особое внимание уделялось повышению сбалансированности местных бюджетов и их финансовой устойчивости.

В ходе заседания рассматривался вопрос о результатах контрольно-надзорной деятельности ГЖИ Мурманской области по корректировкам платы за отопление. Общая сумма некорректных начислений, которые были возвращены собственникам жилья, оказалась свыше 10 млн рублей.

«Если посчитать по крупным точкам, которые мы показали в докладе, то это 9,3 млн рублей, - сообщила Алёна Кузнецова, руководитель Государственной жилищной инспекции Мурманской области. – Но эта цифра больше, потому что не всё мы посчитали. У нас есть более мелкие организации, ТСЖ делают перерасчёты, где-то маленькие управляющие компании. Более 10 млн мы по перерасчётам вернули жителям».

Что же касается слухов об отставке губернатора Мурманской области, которые в последние сутки муссируются в СМИ, в правительстве эту информацию никак не комментируют, а работа ведётся в штатном режиме.