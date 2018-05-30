Правительство региона активно поддерживает молодых предпринимателей

Самые важные вопросы развития предпринимательства в Заполярье обсудили на заседании профильного совета при правительстве региона. Очередное заседание совета началось с награждения победителей конкурса «Предприниматель года» и предпринимателей, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области.

По итогам конкурса лучше всех свои бизнес-идеи воплощают предприниматели из Апатитов, Мурманска и Североморска. Содействие развитию предпринимательства в регионе - одна из приоритетных задач работы правительства области. С этой целью в регионе разработан комплекс мер.

- Это такие меры, как финансовая поддержка, налоговые преференции, снижение административных барьеров, - рассказала Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. - Несмотря на то, что в последние два года софинансирование из федерального бюджета сократилось в два раза, финансирование из областного бюджета не только сохранено, но и увеличено. По итогам 2017 года расходы на поддержку предпринимательства в нашем регионе составили 57,4 млн рублей.

Стартовые гранты новичкам предоставляются на конкурсной основе в рамках программы поддержки начинающих предпринимателей «Шаг за шагом». В прошлом году было выдано 15 грантов на общую сумму около 7 млн рублей. В рамках программы проходит обучение молодых предпринимателей. Только за прошлый год этой возможностью воспользовались более 400 человек.