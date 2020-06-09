Правительство региона поддержит предприятия общественного транспорта

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку граждан и транспортные компании Мурманской области, включены в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. И теперь они освобождены от уплаты транспортного налога на 2020 год. Соответствующий закон подписал губернатор Андрей Чибис.

За период действия ограничительных мер в Заполярье пассажиропоток в общественном транспорте значительно сократился. Кроме того, в период пандемии COVID-19 перевозчики понесли дополнительные расходы на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. Поэтому правительство Мурманской области выступило с инициативой отменить транспортный налог за 2019 год на коммерческий транспорт - это грузовые автомобили и автобусы. А также освободить транспортные предприятия от уплаты налога за 2020 год.

Воспользоваться поддержкой смогут более 150 организаций и порядка 1 тысячи ИП. Льгота будет предоставлена в беззаявительном порядке, направление документов, подтверждающих право налогоплательщика на её получение, не потребуется.