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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.23 19:30

Правительство региона подвело итоги реализации стратегического плана «На Севере – Жить»

Отчитавшись о проделанной работе, участники заседания обозначили новые направления деятельности на 2023 год.

Новые пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» уже в этом году появятся в Мурманске, ЗАТО г.Североморск и Александровск. И это только начало. Такое решение принято в связи с растущей популярностью среди северян таких площадок. Согласно названию, эти места станут новыми точками притяжения для заполярных семей. Здесь можно будет не только развлекаться, но и получать социальною поддержку и консультации по различным направлениям.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области:  «Суть «СОПОК.СЕМЬЯ» в том, что семья могла бы прийти в это пространство, пообщаться с такими же семьями, обменяться опытом и провести интересно время. Но если говорить о наполнении этих пространств, то это также лекции в зависимости от запроса, для семей, которые приходят».

Как прозвучало вовремя обсуждения, в минувшем году было отремонтировано более 70 региональных учреждений культуры. Эта работа будет продолжена.

По направлению «Экономика» необходимо работать над газификацией региона, усилить контроль и координацию над ходом строительства проекта «Транспортный узел», продолжить разработку месторождений по добыче лития и создание инфраструктуры для инвесторов на западном берегу Кольского залива.

Важно наращивать взаимодействие с Беларусью. А ещё нужно создать больше высококвалифицированных и высокооплачиваемых мест в регионе. сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Те льготы, которые предоставлены ТОР АЗРФ, компенсируются поступлениями от налогов на доходы физических лиц, потому что первые пять лет предприятия освобождены от уплаты налогов с прибыли и на имущество. Основные эффекты - те поступления, которые направляют на развитие социальной инфраструктуры. И второй важный фактор – создание новых рабочих мест для мурманчан,  перестройка нашей системы подготовки кадров высшего и среднего образования для тех специальностей, которые ближайшие пять лет будут востребованы в нашем регионе».

Стратегический план «На Севере – жить» призван не только улучшить жизнь в регионе, но и помочь снизить отток населения. И главное, он собран голосами северян. Ведь именно от их просьб отталкивались члены правительства в момент создания проекта.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «В 2022 году мы реализовывали 150 мероприятий по всей области. Безусловно, формируем планы на 2023 год, актуализируем их с учётом новых условий, в которых мы живём, новых потребностей, которые обозначают жители. Все это будет упаковано в новую редакцию плана «НСЖ», который будет утверждён распоряжением губернатора».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «План «На Севере – Жить» - механизм, в котором каждая цепь зависит от другой. И если есть какие-то изменения в одной цепочке, то необходимо изменить и следующие. И сегодняшнее заседание правительства говорит о том, что у каждого его члена есть свой участок и он за него ответственный».

В блоке здравоохранения главными задачами обозначены сокращение дефицита медработников и уменьшение времени записи к специалистам.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы повышаем работу по доступности медицинской помощи. В этом году шаттл начал курсировать ещё по 5 маршрутам».

А ещё в рамках плана «На Севере – жить» в прошлом году в Заполярье установили 82 детских игровых и спортивных комплекса. Особое внимание уделили благоустройству дворов. Капитальный ремонт на территориях, прилегающих к 232 многоквартирным домам, выполнили в 26 муниципалитетах. Преобразили 45 общественных пространств.

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