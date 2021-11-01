Правительство региона утвердило основные направления бюджетной политики Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Бюджетная политика на ближайшие три года будет направлена на обеспечение социальной и финансовой стабильности в Мурманской области.

Подходы к определению объёма дефицита областного бюджета и объёма государственного долга Мурманской области сформированы на основе соглашений, заключенных с Министерством финансов, а также с учётом ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Документ можно найти официальном сайте регионального Минфина.