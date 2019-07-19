Правительство РФ одобрило строительство СПГ-терминала «НОВАТЭКА» в Белокаменке

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения в схему территориального планирования РФ, в которую включено строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа «НОВАТЭКА» в Мурманской области мощностью более 20 млн тонн в год.

Компания «НОВАТЭК» планирует построить два терминала: по одному в Мурманской области и на Камчатке, чтобы сократить транспортные издержки со своих СПГ–проектов. До терминалов газ будут доставлять танкеры ледового класса по Северному морскому пути, потом он будет перегружаться на обычные газовозы.

«НОВАТЭК» и «Росморречфлот» планируют получить разрешение на строительство комплекса в Мурманской области во втором квартале 2020 года, возведение объекта намечено на 2020-2023 годы. Строительство такого комплекса оценивается в 70 млрд рублей.