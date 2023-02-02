Правительство РФ подготовило поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие для судоремонтных заводов нулевую ставку НДС

Но послабление будет предоставляться только при инвестировании в собственное производство.

Решение позволит бизнесу за счёт сэкономленных средств нарастить инвестиционные возможности и больше вкладывать в долгосрочные проекты.

Льгота будет действовать для предприятий, занимающихся восстановлением судов в доках и на верфях. Обязательное условие для снижения налоговой ставки - инвестирование не менее 20% выручки в собственное развитие на протяжении 7 лет.