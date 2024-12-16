Правительство РФ утвердило постановление о дополнительных надбавках к зарплате на Крайнем Севере

Стимулирующая выплата вводится в дополнение к процентной надбавке к зарплате за стаж работы на Крайнем Севере. Новая выплата также будет начисляться в процентах окладу.

Получать их смогут работники федеральных учреждений. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Стимулирующая выплата вводится в дополнение к процентной надбавке к зарплате за стаж работы на Крайнем Севере. Новая выплата также будет начисляться в процентах окладу.

Её размер будет зависеть от лимита фонда оплаты труда конкретного учреждения. Получать доплату смогут сотрудники, заключившие трудовой договор с федеральным учреждением на срок не менее 3 лет.

Также установлен срок получения надбавки – в течение 6 лет со дня заключения трудового договора.