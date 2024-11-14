Правительство РФ утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий в зоне СВО

Согласно постановлению, в этом случае полагается единовременная выплата в 3 млн рублей. Бойцам с легкими ранениями установлена выплата в 1 млн рублей. В случае иных травм выплата составит 100 тысяч рублей.

Сумма единовременной выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач во время специальной военной операции.

Это позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжёлые увечья и травмы.

Согласно постановлению, в этом случае полагается единовременная выплата в 3 млн рублей. Бойцам с легкими ранениями установлена выплата в 1 млн рублей. В случае иных травм выплата составит 100 тысяч рублей.