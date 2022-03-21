Правительство РФ запускает механизм субсидирования регулярных грузовых перевозок по Северному морскому пути

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

- Отечественные судоходные компании, выполнившие в течение года не менее двух круговых рейсов, смогут рассчитывать на спецсубсидии, – заявил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, на эти цели в трёхлетнем федеральном бюджете предусмотрено по 560 миллионов рублей ежегодно.

«Для российских грузоотправителей будут установлены льготные тарифы и появится конкурентная по затратам морская альтернатива для доставки оборудования, стройматериалов, рыбной продукции и других грузов - как с Запада на Восток, так и в обратном направлении», - отметил премьер.

Он подчеркнул, что речь идёт о перевозках между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока. Глава кабмина также поручил Минвостокразвития оперативно организовать работу по субсидированию перевозок по Севморпути, сообщает агентство РИА «Новости».