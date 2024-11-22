Правительство России поддержало внесенный в Госдуму законопроект, которым предлагается не включать период военной службы в четырёхлетний срок действия ЕГЭ

Теперь молодой человек сможет спокойно отслужить срочную службу, а уже после получить высшее образование.

В настоящее время баллы ЕГЭ действительны в течение четырёх лет после сдачи экзамена.

Из проекта закона следует, что изменения предлагается внести в статью 70 федерального закона «Об образовании в РФ», исключая периоды прохождения военной службы по призыву или мобилизации из срока действия результатов ЕГЭ. То есть, теперь молодой человек сможет спокойно отслужить срочную службу, а уже после получить высшее образование.