Правительство России утвердило комплексные планы развития опорных населённых пунктов Арктики

Они предусматривают модернизацию и строительство необходимой инфраструктуры, благоустройство уже существующих и создание новых общественных пространств в регионах.

При формировании федерального бюджета на реализацию планов предусмотрено не менее 5% средств соответствующих госпрограмм, а регионам нужно учесть такие расходы в собственных финансовых планах.

Михаил Мишустин также поручил Юрию Трутневу при реализации обратить внимание на выстраивание конструктивного диалога с инвесторами. А глава Мурманской области отметил, что комплексные планы развития опорных населённых пунктов Арктики официально утверждены правительством России. И есть дополнительные возможности по получению федеральной поддержки.

Ранее губернатор подробно обсуждал эту тему с Владимиром Путиным. Глава государства поддержал инициативу по определению опорных населённых пунктов, структурированию мастер-планов и утверждению их на федеральном уровне. По инициативе Андрея Чибиса разработан и уже получил федеральную поддержку ряд инициатив по развитию арктических территорий.

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ: «Эффективное выполнение таких задач позволит создать в Арктике более комфортные условия для жизни, работы и туризма».