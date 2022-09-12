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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.09.22 19:30

Правительство России утвердило Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года

Всего стратегия формулирует восемь главных целей развития. Для укрепления продовольственной безопасности сельхозпроизводителям необходимо работать над увеличением урожайности, развитием племенного дела, а также созданием новых технологий производства, переработки и хранения продукции.

Документ утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего стратегия формулирует восемь главных целей развития. Для укрепления продовольственной безопасности сельхозпроизводителям необходимо работать над увеличением урожайности, развитием племенного дела, а также созданием новых технологий производства, переработки и хранения продукции.

В ходе обсуждения документа на оперативном совещании с вицепремьерами 12 сентября Михаил Мишустин отметил, что отечественные хозяйства полностью обеспечивают потребности страны в таких важных продуктах, как мясо, рыба, зерно, сахар и растительное масло.

Приоритетными направлениями экспорта продукции станут страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также Китай и Индия.

Ещё одна цель – создание к 2030 году единой цифровой платформы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Она позволит в режиме реального времени получать сведения, нужные для принятия тех или иных управленческих решений. Кроме того, этот цифровой ресурс существенно упростит для аграриев получение различных видов господдержки.

Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, принятого весной 2020 года. Обновлённая версия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления.

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