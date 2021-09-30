162 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+58), Мончегорске (+31) и Оленегорске (+10).

Оба компонента вакцины от коронавируса в России получили более 40 млн человек, первым компонентом привиты более 49 миллионов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«За последний месяц темпы вакцинации несколько снизились, это было связано с отпускным периодом, началом учебного года», — заявил Мурашко, сообщает РИА «Новости». Ситуация с распространением коронавируса в стране напряженная, число пациентов с ковидом в больницах выросло за две недели более чем на четверть.

Об этом так же во время координационного совета заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство России выделит более 5 млрд рублей на бесплатные медикаменты для больных с коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр. По его словам, большинство заболевших лечатся дома под присмотром врачей, приводит слова Мишустина ТАСС.