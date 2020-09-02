Правительство России выделит регионам средства, которые пойдут на доплаты для медиков, борющихся с коронавирусом

Сумма составит более 22 миллиардов рублей. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании правительства.

По словам премьера, 2 млрд рублей из общей суммы будут направлены в 8 регионов на президентские выплаты медработникам за май и июнь. А более 4,5 млрд рублей - на федеральную доплату медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, которые трудятся в 61 регионе.

Остальные средства останутся в правительственном резерве для оперативного распределения.