Правительство страны продолжает работу по поддержке рынка труда

Принято решение расширить программу субсидирования найма, распространив её на всех безработных граждан до 30 лет. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Принято решение расширить программу субсидирования найма, распространив её на всех безработных граждан до 30 лет. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Раньше компании и организации могли рассчитывать на господдержку при трудоустройстве отдельных категорий граждан до 30 лет. В их числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей. Теперь программа будет охватывать всю молодёжь, которая ищет работу.

Этим же постановлением исключается требование о регистрации в качестве безработных для тех граждан, кто в 2022 году был переведён на постоянную работу к другому работодателю, но оказался под риском увольнения. Субсидия, которую получат работодатели, как и прежде, будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж организация получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.