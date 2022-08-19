Правительство страны внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий выдачу жилищных сертификатов инвалидам, родившимся на Крайнем Севере

Конституционный суд признал неконституционной поправку, допускающую отказ в предоставлении сертификата на жильё инвалидам, родившимся на Крайнем Севере после 1 января 1992 года.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий выдачу жилищных сертификатов инвалидам, родившимся после 1 января 1992 года на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях.

Законопроект направлен на восстановление прав указанных категорий граждан.

Ранее Минстрой Коми отказал уроженцу Воркуты Александру Окулову с третьей группой инвалидности в выдаче жилищного сертификата, поскольку он родился там в 1993 году, хотя на него имеют право те, кто родились до 1 января 1992 года. Суд первой инстанции и вышестоящие суды, в которые обратился Окулов, поддержали решение Минстроя. Лишь в марте 2022 года Конституционный суд признал неконституционной поправку, допускающую отказ в предоставлении сертификата на жильё инвалидам, родившимся на Крайнем Севере после 1 января 1992 года.