Правительство установило пределы подорожания коммунальных услуг на 2022 год

Насколько вырастет квартплата в следующем году, определило правительство страны, установив предельные индексы подорожания коммунальных услуг. Тарифы изменятся с середины следующего года.

Больше всего подорожает коммуналка в Чечне - на 6,5%, на втором месте - Санкт-Петербург, далее следуют Крым и Севастополь, где тарифы подрастут на 6,2%.

В прошлом году минимальное повышение среди других регионов было в Мурманской области.

Потребителям стоит помнить, удорожание касается тарифов на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию, вывоз мусора. Другие платежи, которые жители традиционно относят к квартплате, а это капремонт, плата за содержание и ремонт жилья, за домофон, телевидение или радиоточку, не ограничиваются предельными индексами.