Правительство утвердило «дорожную карту» по внесению изменений в нормативное регулирование в сфере туризма

Среди целей - упрощение регистрации граждан в гостиницах, развитие горнолыжных комплексов, совершенствование законодательства, регулирующего работу экскурсоводов. Всего «дорожная карта» насчитывает 15 пунктов.

Уже в апреле вместо паспорта при регистрации можно воспользоваться документами в электронном виде на госуслугах либо загранпаспортом.

А в сентябре на рассмотрение в правительстве будут подготовлены поправки, устанавливающие ответственность за нарушения для экскурсоводов и гидов-переводчиков. Те из них, кто будет работать, не имея соответствующей аттестации, заплатят штраф.

«Дорожная карта» позволит аккумулировать инициативы по снятию барьеров для бизнеса и обеспечить прямой контакт органов власти, предпринимателей и отраслевых специалистов.