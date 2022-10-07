День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.22 19:30
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах
Согласно изменениям, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса теперь считаются «средствами индивидуальной мобильности». Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 километров в час.
При этом масса электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 килограммов.
Что касается электросамокатов массой выше, то управлять ими имеют право лица старше 14 лет, перемещаться они должны по дорогам общего пользования, где максимальная скорость движения ограничена 60 километрами в час, а также разрешено движение велосипедистов. При этом самокат или другое устройство должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.
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Последние комментарии
Татьяна
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