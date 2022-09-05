Правительство утвердило «ВКонтакте» и «Одноклассники» в качестве соцсетей, где государственные органы и органы местного самоуправления будут обязаны вести свои официальные страницы

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Закон, обязывающий госорганы вести паблики в социальных сетях, подписал в июле президент Владимир Путин. Новые нормы начнут действовать с 1 декабря 2022 года. Согласно документу, Минцифры разработает специальную систему на основе портала госуслуг, с помощью которой госорганы и организации смогут управлять своими аккаунтами, публиковать и редактировать информацию в соцсетях. Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из двух, определенных правительством. Оба ресурса «ВКонтакте» и «Одноклассники» соответствуют требованиям федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Стоит отметить, что в российских соцсетях уже представлены многие министерства и ведомства, которые публикуют новости о своей работе.