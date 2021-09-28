Правительство выделило более 2 миллиардов рублей на завершение строительства арктической платформы «Северный полюс»

Средства будут направлены Росгидромету. Распоряжение уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Финансирование поможет завершить строительство платформы в 2022 году, а также провести швартовные и заводские ходовые испытания.

Конструкция длиной в 83 метра будет самодвижущейся, позволит разместить больше людей и оборудования на борту. На платформе будут проводить научные исследования важные для понимания глобальных процессов изменения климата, а также для подготовки и реализации планов развития Арктики и обеспечения работы Северного морского пути.