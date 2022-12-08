Правительство выделяет 37,7 млрд рублей для комплексного развития Мурманского транспортного узла

Об этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в социальных сетях «Телеграм» и «ВКонтакте».

«Благодаря строительству МТУ появится более 1800 новых рабочих мест, а перевалка порта Мурманск увеличится на 18 млн тонн в год», – написал глава региона.

Напомним, делегация Мурманской области, которую возглавляет губернатор, сейчас принимает участие в XII международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который проходит в Санкт Петербурге.

Реализацию проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» называют необходимым и обязательным условием для развития Арктической зоны, включая задачи по освоению месторождений углеводородов и полезных ископаемых на шельфе, а также проектов, направленных на реализацию транспортного и транзитного потенциала России, в том числе коридора «Север-Юг», который через Каспий и Иран даст России выход к Индии, в обход привычных маршрутов.