Правительством страны утверждён план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года

Документ подготовлен госкорпорацией «Росатом». В соответствии с Указом Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации к 2024 году грузопотоки по СМП должны увеличиться до 80 млн тонн. План сформирован исходя из прогноза всех существующих и перспективных групп грузопотоков том числе проходящих через порты Мурманска и Архангельска.

Документ предусматривает и господдержку отечественных компаний, которые строят суда для работы в северных широтах и создание оперативно-тактического управления круглогодичным судоходством на всей акватории Севморпути.