Право на повышенное пособие имеют не все безработные

В Центре занятости Мурманской области пояснили, кто из северян может претендовать на пособие по безработице в размере 27 тысяч 899 рублей, а кто нет.

Право на единовременную региональную доплату, имеют граждане, в первую очередь, потерявшие работу в период введения мер по противодействию распространения на территории Мурманской области коронавирусной инфекции, признанные в установленном порядке безработными с 30 марта по 30 апреля, а также имеющие при этом стаж трудовой или иной деятельности в 2020 году не менее 30 календарных дней.

Не имеют право на доплату: уволенные за нарушения; уволенные в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата сотрудников; имеющие стаж трудовой или иной деятельности в 2020 году менее 30 календарных дней.

Оформить пособие можно в упрощённом режиме, подав документы в центр занятости дистанционно.