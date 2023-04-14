Право собственности признано за гражданином – помогла прокуратура

В прокуратуру Ленинского округа обратился сирота с просьбой защитить его жилищные права.

Установлено, что мурманчанин продал «чёрным» риелторам свою квартиру и те обещали ему комнату и денежную доплату. Однако, получив жильё в коммуналке, остальную сумму потерпевший так и не получил.

Риелторы были осуждены, а молодой человек в силу психического заболевания не смог завершить регистрацию права собственности. А тем временем, бывший владелец комнаты умер, имущество перешло в муниципальную собственность.

Марина Вершинина, старший помощник прокурора Ленинского округа Мурманска: «Гражданин обратился в органы прокуратуры с защитой его жилищных прав. В 2023 году прокурор Ленинского округа обратился в суд с исковым заявлением о признании права собственности на жилое помещение за данным гражданином. Исковое заявление судом рассмотрено, удовлетворено и право собственности признано за гражданином».