Православные христиане отмечают Вознесение Господне

В 40-й день после Пасхи у верующих принято отмечать один из крупнейших православных праздников Вознесение. В этом году торжественная дата выпала на четверг.

Вознесение Господне входит в число важнейших 12 православных праздников. В этот день во всех храмах проводят божественные литургии. В народном календаре у славян праздник был известен как Вознесеньев день. Считалось, что именно с него начинается полный расцвет весны и переход к лету.

По случаю праздника во многих городах пекли особые блины, а также хлебцы и печенья. Сделанные из пшеничного теста на меду угощения, приносили в подарок родным и друзьям, к которым ходили в гости. Считалось, что в Вознесеньев день соловьи поют громче, а роса приобретает целебную силу. В следующее воскресенье, 27 мая, православные церкви будут праздновать День Святой Троицы.