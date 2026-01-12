Православные верующие России отметили Рождество Христово

Торжественные службы прошли во всех храмах. В Мурманске двери для сотен прихожан открыл кафедральный собор «Спас на водах», где состоялась праздничная ночная литургия.

Вечер в канун Рождества в православии называется Сочельником. В храме «Спас на водах», как и по всей стране, царит особая, торжественная атмосфера ожидания. Верующие приходят на всеенощное бдение, чтобы исповедаться и причаститься.

Рождество в христианстве знаменует рождение Иисуса в Вифлееме. Русская православная церковь отмечает его 7 января, следуя юлианскому календарю. А большая часть христианского мира - 25 декабря по григорианскому календарю, но суть праздника едина для всех.

Андрей Амелин, настоятель храма Спаса на Водах: «Каждый крещёный, каждый православный христианин должен подпитывать себя благодатью Божьей. Таинства служат одному и имеют один смысл, чтобы человек менял свой внутренний мир, направлял свою душу к миру, к добру, к любви. В этом и суть пришествия Спасителя на Землю».

Анастасия Задонская учится в старших классах. Её семья чтит православные традиции и с детства девушка приходила с родителями в церковь. Сейчас Анастасия уже четвертый год служит в храме звонарём.

Анастасия Задонская, звонарь храма Спаса на Водах: «Рождество для меня - это невероятно светлый праздник! Он по важности после Воскресения Христова. Христос приходит на землю ради спасения всего человечества и это безусловно важно для всего народа».

Рождественская служба состоит из нескольких частей: Великого повечерия, праздничной Утрени и Литургии. Чтение пророчеств, пение торжественных песнопений, которые рассказывают евангельскую историю и погружают верующих в события той святой ночи.

Анастасия Задонская, звонарь храма Спаса на Водах: «В нашем храме также есть один из символов Рождества - вертеп. Он воссоздает библейскую историю о том, как был рождён Спаситель».

Однако, праздник Рождества знаменует не только воспоминание о прошлом, но и несёт надежду на мир и обновление для каждого человека. И для многих прихожан эта долгая ночная служба – не просто традиция, а возможность в суете жизни остановиться и задуматься о самом важном - о вере и любви.