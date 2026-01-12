Надежды-2026: 3 из 10 работающих россиян рассчитывают на карьерный рост в новом годуКАК РАССЧИТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕНТ ВКЛАДА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.01.26 19:30

Православные верующие России отметили Рождество Христово

Торжественные службы прошли во всех храмах. В Мурманске двери для сотен прихожан открыл кафедральный собор «Спас на водах», где состоялась праздничная ночная литургия.

Вечер в канун Рождества в православии называется Сочельником. В храме «Спас на водах», как и по всей стране, царит особая, торжественная атмосфера ожидания. Верующие приходят на всеенощное бдение, чтобы исповедаться и причаститься.

Рождество в христианстве знаменует рождение Иисуса в Вифлееме. Русская православная церковь отмечает его 7 января, следуя юлианскому календарю. А большая часть христианского мира - 25 декабря по григорианскому календарю, но суть праздника едина для всех.

Андрей Амелин, настоятель храма Спаса на Водах: «Каждый крещёный, каждый православный христианин должен подпитывать себя благодатью Божьей. Таинства служат одному и имеют один смысл, чтобы человек менял свой внутренний мир, направлял свою душу к миру, к добру, к любви. В этом и суть пришествия Спасителя на Землю».

Анастасия Задонская учится в старших классах. Её семья чтит православные традиции и с детства девушка приходила с родителями в церковь. Сейчас Анастасия уже четвертый год служит в храме звонарём.

Анастасия Задонская, звонарь храма Спаса на Водах: «Рождество для меня - это невероятно светлый праздник! Он по важности после Воскресения Христова. Христос приходит на землю ради спасения всего человечества и это безусловно важно для всего народа».

Рождественская служба состоит из нескольких частей: Великого повечерия, праздничной Утрени и Литургии. Чтение пророчеств, пение торжественных песнопений, которые рассказывают евангельскую историю и погружают верующих в события той святой ночи.

Анастасия Задонская, звонарь храма Спаса на Водах: «В нашем храме также есть один из символов Рождества - вертеп. Он воссоздает библейскую историю о том, как был рождён Спаситель».

Однако, праздник Рождества знаменует не только воспоминание о прошлом, но и несёт надежду на мир и обновление для каждого человека. И для многих прихожан эта долгая ночная служба – не просто традиция, а возможность в суете жизни остановиться и задуматься о самом важном - о вере и любви.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Прогноз на 2026 год: от кадрового голода — к борьбе за лучших
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)КАК РАССЧИТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕНТ ВКЛАДА-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 56 копеек, евро теряет почти 13 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)В России перенесут крайний срок оплаты ЖКУ, чтобы избежать просрочек и пени-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»