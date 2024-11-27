«Православный чтец»: в мурманской исправительной колонии строгого режима провели уникальный конкурс

Осуждённые Мурманской области читали православные псалмы.

Конкурс «Православный чтец» организован для духовного просвещения и нравственного воспитания осуждённых. Отбывающие наказание сами выражают желание обучиться церковному чтению для подготовки к клиросному и алтарному служению.

В конкурсе под патронажем Мурманской и Мончегорской Епархии участие примут лучшие чтецы на церковно-славянском языке из православных приходов храмов при мурмашинских ИК-16, ИК-18 и мурманской ИК-17.

Роман Новрузов, иерей, помощник начальника УФСИН России по Мурманской области по организации работы с верующими: «Это не моя была инициатива, а ребят, которые сидели в колонии. Я даже помню, что в 18-й колонии разговор зашёл о том, чтобы сделать что-то интересное, живое, чтобы вместе собраться, посоревноваться, послушать: кто лучше, кто хуже. И тогда родилась идея создать этот конкурс».

Это уже 9-й конкурс «Православный чтец. За это время участие в нём приняло немало осужденных из исправительных учреждений области. Причём, как говорят сами священнослужители, нередки случаи, когда мужчины приходили к вере, попав в колонию. А после освобождения они продолжали свой духовный путь.

Роман Новрузов, иерей, помощник начальника УФСИН России по Мурманской области по организации работы с верующими: «Многие, которые уже вышли и участвовали в этом конкурсе, вышли на волю. Многие из них помогают в храмах, становятся пономарями, чтецами, некоторые принимают монашеский сан».

Конкурс устроен довольно просто. Участники по очереди подходят к аналою и читают выбранный жюри отрывок из богослужебных книг. Навыки участников оценивает комиссия священнослужителей. При этом особое внимание жюри уделяет внятности прочтения текстов, распевности, тембру голоса и другим элементам. Осужденные к испытанию готовятся в течение всего года.

Антон Демидов, осуждённый: «У нас есть аудиодиски Сретенского монастыря, где полностью псалтырь читают профессиональные монахи. Это позволяет поставить правильно ударение, правильно слово прочитать. Мы слушаем, читаем, снова слушаем, снова читаем и так нарабатываем опыт».

Антон Демидов участвует в конкурсе во второй раз. В этом году, несмотря на более опытных соперников, ему удалось занять 4-е место. Но, как отмечают сами осуждённые, главное в таких встречах – это всё же возможность общаться с духовными настоятелями для того, чтобы по-новому взглянуть на жизнь и свои в ней ориентиры.

Антон Демидов, осуждённый: «Любая встреча с батюшкой – это что-то новое, обретение чего-то нового. Что-то мы понимаем для себя лучше».

Конкурс не становится самоцелью. Для осужденных – это возможность не только посещать храм, но и узнавать новое, углублять свои знания в православных текстах, а также общаться с духовными наставниками.

Андрей Конев, настоятель храма Блаженной Матроны Московской при ИК-17: «Мы можем увидеть друг друга, обсудить, вместе почитать священное писание. Поэтому, наверное, это самое важное. И тем самым вера укрепляется, потому что мы можем пообщаться, поделиться своими чувствами, переживаниями».

В завершении испытания для осужденных традиционно устраивают чаепитие. А за лучшие прочтения псалмов в этом году участники получили освещенные книги из Псково-Печерского монастыря.