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День за днём с «Арктик-ТВ»30.11.17 19:30

Праздничная ёлка украсит центр Мурманска к 9 декабря

Принципиально новую конструкцию, которая учитывает все северные особенности, разработали и изготовили в Санкт-Петербурге.

Установка праздничной ёлки на площади Пять Углов идёт полным ходом.

Старую конструкцию признали устаревшей и даже аварийно опасной, поэтому в этом году мурманчан порадует новая красавица. Высота главного праздничного украшения 22 метра, а вес больше 9 тысяч килограмм. Такие габариты позволят ели выдерживать порывы сильного и даже шквалистого ветра.

По соседству расположатся ледяные скульптуры. Лёд для них уже заготавливают и в канун Нового года планируют завершить работы по украшению главной площади города. А вот убранство ёлки останется привычным.

- На макушке будет звёздочка, - говорит Наталья Павлюк, заместитель директора по общим вопросам. - Украшения у нас будут те, которые висели в прошлом году, по мотивам сказки  «Щелкунчик».

 

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