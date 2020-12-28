Личные итоги года подводит каждый второй россиянин, но только 2 из 100 — публичноНелепость и несуразность - жирафы появились на зимних пейзажах Кольского полуострова
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.12.20 19:30

Праздничная ярмарка в придачу с катком

Гирлянды, сувениры, музыка и сладости - в Мурманске начала работу новогодняя ярмарка. В этом году она открылась на улице Воровского и уже успела завоевать сердца мурманчан и гостей города.

Десяток по-новогоднему украшенных домиков - торговых точек, большой экран, музыка и праздничное настроение. Новогодние ярмарки становятся в Мурманске доброй традицией. Это не просто мини-рынок, где можно купить сладости или сувенир, это интересное, полезное и хорошо организованное общественное пространство, то, о чём давно говорят урбанисты и чего, зачастую, провинциальным городам России не хватает. Именно поэтому с самого утра ярмарка привлекает первых покупателей.

Елена Шинкус, мурманчанка: «Супер! Я на катке уже покаталась. Каток - это просто замечательная идея. Огромное спасибо организаторам. Масса впечатлений! Ярмарка - на 100% - подарок мурманчанам в период пандемии. Всех с Новым годом поздравляю, всего наилучшего!».

Мурманчанам, конечно, такой формат пока в новинку. А вот гости города, услышав музыку и увидев яркие новогодние огни, сразу же идут в сторону праздника. Галина Упорова - родом из Новосибирска, а сейчас с мужем живёт в Калининграде. Сюда приехали на новогодние праздники. На ярмарку зашли купить кофе и в поисках сувениров. Мурманск сибирячке количеством снега и морозами напоминает родной Новосибирск.

Галина Упорова: «Я ведь из Сибири родом. Всё-равно тянет подальше, куда-нибудь в холод. Я тоже мужу говорю, что на Бали пора уже ехать. Но никак не доедем. У нас вот Мурманск, на Эльбрус какой-нибудь съездить».

Ярмарка - праздник и для местных предпринимателей. Лавка сувениров, в которой работает Дарья Семко, предлагает богатый выбор новогодних подарков. Здесь и вязанные игрушки, и небольшие рукодельные ёлки, и изделия из дерева. Девушка говорит: продажи здесь идут активнее, чем в магазине. Люди гуляют, идут на яркую иллюминацию, по дороге покупают приглянувшуюся игрушку, чтобы порадовать себя и близких.

Дарья Семко, участница ярмарки: «Это замечательная возможность для людей. Во-первых, после работы они идут, видят изделия, подходят, покупают. В будний день у многих нет времени ходить в магазины, поэтому это выгодно и для мурманчан, и для нас».

Рядом - ещё один домик-ларёк. Здесь торгуют сладостями ручной работы. Пряники делают всей семьёй, в том числе и под заказ. Узнать эту точку легко - она украшена большим пряничным человечком у витрины. Хозяин ларька Филипп Щегорцев слова Дарьи подтверждает, говорит, что торговля идёт бойко, а для того, чтобы занять место на ярмарке, необходимо пройти строгий отбор. Желающих много - места ограничены. Поэтому, тем, кто сегодня здесь работает, пришлось постараться.

Филипп Щегорцев, участник ярмарки: «Мы ходили в администрацию, узнавали, будет ли вообще ярмарка. Нашли организаторов, сами к ним пришли. Они говорят: «Мы ещё сами ничего не знаем, но вы - первые, кто сюда пришёл и будем вас иметь ввиду». Мы очень настойчиво туда ходили. И вот нас включили в этом году».

Из развлечений на ярмарке - музыка, качели и, конечно же, каток под открытым небом. Специально для этого организаторы залили несколько дорожек в центральном сквере. Лёд по периметру оградили сеткой из новогодних гирлянд.

Проработает ярмарка до 7 января, она открыта с 11 до 19 часов. А первого января - с 13 до 18.00.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Татьяна Ларина
25.12.20 22:40
Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.
Комментарий к новости:В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр
Екатерина
25.12.20 16:39
Хочу ещё раз сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подарок! Участвовали в акции в прошлом году. Ничего не подозревая написали в открытке синтезатор, обычный - детский, небольшой. Каково было удивление увидеть в
Комментарий к новости:«Волшебная ёлка» - делать добро просто и приятно
Павел
23.12.20 15:08
Когда же вы нажретесь , на простых людях выехать хотите.
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Метод исследования». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)«Тринадцатая» зарплата многих россиян пойдёт на выплату кредитов и отпуска-PRO Валюту (16+)Курс евро подрос на 25 копеек, доллар укрепился почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Имеющиеся резервы мощности Кольской АЭС являются одним из главных инвестиционных преимуществ Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Рыбацкое сообщество поддержало идею ужесточения контроля за иностранными инвестициями в отрасль
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика