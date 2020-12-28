Праздничная ярмарка в придачу с катком

Гирлянды, сувениры, музыка и сладости - в Мурманске начала работу новогодняя ярмарка. В этом году она открылась на улице Воровского и уже успела завоевать сердца мурманчан и гостей города.

Десяток по-новогоднему украшенных домиков - торговых точек, большой экран, музыка и праздничное настроение. Новогодние ярмарки становятся в Мурманске доброй традицией. Это не просто мини-рынок, где можно купить сладости или сувенир, это интересное, полезное и хорошо организованное общественное пространство, то, о чём давно говорят урбанисты и чего, зачастую, провинциальным городам России не хватает. Именно поэтому с самого утра ярмарка привлекает первых покупателей.

Елена Шинкус, мурманчанка: «Супер! Я на катке уже покаталась. Каток - это просто замечательная идея. Огромное спасибо организаторам. Масса впечатлений! Ярмарка - на 100% - подарок мурманчанам в период пандемии. Всех с Новым годом поздравляю, всего наилучшего!».

Мурманчанам, конечно, такой формат пока в новинку. А вот гости города, услышав музыку и увидев яркие новогодние огни, сразу же идут в сторону праздника. Галина Упорова - родом из Новосибирска, а сейчас с мужем живёт в Калининграде. Сюда приехали на новогодние праздники. На ярмарку зашли купить кофе и в поисках сувениров. Мурманск сибирячке количеством снега и морозами напоминает родной Новосибирск.

Галина Упорова: «Я ведь из Сибири родом. Всё-равно тянет подальше, куда-нибудь в холод. Я тоже мужу говорю, что на Бали пора уже ехать. Но никак не доедем. У нас вот Мурманск, на Эльбрус какой-нибудь съездить».

Ярмарка - праздник и для местных предпринимателей. Лавка сувениров, в которой работает Дарья Семко, предлагает богатый выбор новогодних подарков. Здесь и вязанные игрушки, и небольшие рукодельные ёлки, и изделия из дерева. Девушка говорит: продажи здесь идут активнее, чем в магазине. Люди гуляют, идут на яркую иллюминацию, по дороге покупают приглянувшуюся игрушку, чтобы порадовать себя и близких.

Дарья Семко, участница ярмарки: «Это замечательная возможность для людей. Во-первых, после работы они идут, видят изделия, подходят, покупают. В будний день у многих нет времени ходить в магазины, поэтому это выгодно и для мурманчан, и для нас».

Рядом - ещё один домик-ларёк. Здесь торгуют сладостями ручной работы. Пряники делают всей семьёй, в том числе и под заказ. Узнать эту точку легко - она украшена большим пряничным человечком у витрины. Хозяин ларька Филипп Щегорцев слова Дарьи подтверждает, говорит, что торговля идёт бойко, а для того, чтобы занять место на ярмарке, необходимо пройти строгий отбор. Желающих много - места ограничены. Поэтому, тем, кто сегодня здесь работает, пришлось постараться.

Филипп Щегорцев, участник ярмарки: «Мы ходили в администрацию, узнавали, будет ли вообще ярмарка. Нашли организаторов, сами к ним пришли. Они говорят: «Мы ещё сами ничего не знаем, но вы - первые, кто сюда пришёл и будем вас иметь ввиду». Мы очень настойчиво туда ходили. И вот нас включили в этом году».

Из развлечений на ярмарке - музыка, качели и, конечно же, каток под открытым небом. Специально для этого организаторы залили несколько дорожек в центральном сквере. Лёд по периметру оградили сеткой из новогодних гирлянд.

Проработает ярмарка до 7 января, она открыта с 11 до 19 часов. А первого января - с 13 до 18.00.