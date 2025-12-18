Праздничная забава, с которой нужна предельная осторожность: ярко, красиво, но опасно!

В преддверии новогодних праздников спасатели напомнили северянам, как избежать несчастных случаев при обращении с пиротехникой.

Основные правила простые: перед покупкой необходимо проверять целостность фейерверка, хранить такие вещи нужно в сухом месте, в оригинальной упаковке, вдали от легковоспламеняющихся предметов и обогревателей. Нельзя носить их в кармане или возить в автомобиле. В холодное время года надо хранить в отапливаемом помещении, избегая перепадов температуры.

Абдул Мамедов, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску Главного управления МЧС России по Мурманской области: «В городе можно запускать, но строго в разрешённых местах. Также нужно учитывать, есть ли ветер, удалённость от объектов, таких как деревья, дома. Как минимум надо находиться в 30 метрах от таких объектов и всегда трезво оценивать, какое у вас пиротехническое изделие, как далеко оно летит, радиус его действия».

К слову, спасатели назвали и список мест, где можно запускать фейерверки. Это район Семёновского озера, скверы у ДК имени С.М. Кирова и Памятника жертвам интервенции, а также у сценического комплекса на площади Пять Углов. Но при этом необходимо помнить про меры предосторожности в обращении с пиротехникой и не только покупателям, но и тем, кто занимается их реализацией. Для этого сотрудники МЧС ежегодно проводят рейды по точкам продажи фейерверков.

Этот год не стал исключением. Инспекторы по пожарному надзору напомнили продавцам технику пожарной безопасности. И, конечно, проверили наличие главного средства в случае возникновения непредвиденной ситуации.

Спасатели рекомендуют приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах и обязательно проверять наличие сертификатов соответствия. Главное помнить, что безопасность людей, в первую очередь, находится в их руках. Если есть сомнения в качестве пиротехники или возникли проблемы с запуском фейерверка, лучше воспользоваться другим или вовсе отложить эту забаву. Если он не сработал, надо выждать 10 минут, провести визуальный осмотр, забрать фейерверки и правильно утилизировать.

В домашних условиях от фейерверков можно избавиться, поместив их в воду на 24 часа, а затем выбросить с бытовым мусором. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону «01» или с мобильного «112».