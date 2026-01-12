Праздничное настроение в Мурманск привёз сказочный Поезд Деда Мороза
Несмотря на суровый мороз, перрон железнодорожного вокзала заполнили горожане, ожидающие прибытия поезда главного волшебника. Дед Мороз, Снегурочка и другие новогодние персонажи проделали долгий, но невероятно интересный и насыщенный путь, чтобы вновь встретиться с мурманчанами.
По традиции присутствующие могли загадать заветные желания, каждое из которых Дед Мороз бережно сохранил в волшебном сундуке и пообещал, что искренние и добрые мечты обязательно сбудутся.
Каждый вагон сказочного поезда погружал детей и взрослых в атмосферу сказки и волшебства.
Для гостей ежегодного события была подготовлена программа, которая включала представления, игры, квесты, встречи с фантастическими персонажами и многое другое.
Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области: «Сегодня мы встречаем Поезд Деда Мороза. Главный волшебник нашей страны приезжает, чтобы поздравить мурманчан. Я думаю, что это будет великолепным завершением новогодней кампании региона в рамках программы «На севере – жить!».
В этом сезоне передвижная резиденция Деда Мороза побывала в более чем 70-ти городах России, преодолела свыше 20 тысяч километров, а завершила путешествие 11 января, вернувшись в Великий Устюг.