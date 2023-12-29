Марина Табейкина: о семье, или И в горе, и в радости…Северян и гостей региона приглашают на праздничное представление на ярмарке «На Севере – тепло»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.12.23 19:30

Праздничное настроение зависит от нас самих – доказывают ученики курса «Я - журналист» проекта «Академия телевидения»

Ученики курса «Я - журналист» проекта «Академия телевидения» в преддверии праздников вспомнили одно из изречений: «Всё зависит от нас самих», - и решили не ждать от кого-то сюрпризов, а самим устроить сюрприз для других. И начать они решили с украшения кабинета для занятий в «Академии».

Что-то ребята принесли из дома, что-то сделали своими руками. Главное, конечно, это совместный процесс работы, который тоже дарит удовольствия

Ребятам точно не занимать новогоднего настроения. Но все ли горожане разделяют их чувства?

Екатерина Курчак, ученица «Академии телевидения»: «В этот холодный декабрьский день мы с учениками «Академии телевидения» решили провести новогодний опрос и спросить, ощущают ли уже наши земляки новогоднюю атмосферу?

- Конечно.

- Какие у вас есть принятые традиции в семье?

- В семье у меня одна традиция. Когда мы вместе собираемся, то мы понимаем, что это радостный Новый год!

***

- Есть.

- Вы уже нарядили ёлку дома?

- Пока нет.

- А собираетесь?

- Завтра-послезавтра буду наряжать. Про традиции… собираемся всей семьёй в одном доме.

***

- Есть, конечно.

- А есть ли у вас какие-то традиции в Новый год?

- Отмечать семьёй этот праздник.

***

- Да, оно присутствует. Потому что в нашем городе хорошо обустроены, скажем так, местности. Есть праздничное настроение. Соберёмся всей семьёй, будем поддерживать друг друга и будем счастливы.

***

- Пока нет. Традиции? Всей семьёй собираемся на даче.

А что бы праздничное настроение наверняка появилось, ребята предлагали участникам опроса вытащить из новогодней шапки пожелания на 2024 год.

- В дверь стучится Новый год, пусть всё прошлое уходит и весёлое приходит!

- Желаем вам побольше сил, терпения и благополучия … С наступающим!

- Желаем вам самых верных друзей, свежих идей!

Последняя задумка, которую решили воплотить в предновогодний день юные журналисты, праздничное чаепитие в стенах уже украшенной «Академии». Каждый из ребят принёс что-то к чаю, а кто-то даже испёк угощение, например, ароматные имбирные пряники, только-только из печи.

После успешной реализации своих идей, настроение у ребят стало самым что ни на есть замечательным. Ведь когда что-то делаешь для других, то и сам становишься счастливее!

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Как отметить Новый год на работе без лишних рисков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:35«Международные новости». Информационная программа (12+)01:00«Медленное ТВ-Камин».04:00«Замерзшая из Майами». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Рейтинг самых высоких зарплат и необычных вакансий за 2023 год в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,36 рубля, доллар снижается почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика