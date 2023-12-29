Праздничное настроение зависит от нас самих – доказывают ученики курса «Я - журналист» проекта «Академия телевидения»

Ученики курса «Я - журналист» проекта «Академия телевидения» в преддверии праздников вспомнили одно из изречений: «Всё зависит от нас самих», - и решили не ждать от кого-то сюрпризов, а самим устроить сюрприз для других. И начать они решили с украшения кабинета для занятий в «Академии».

Что-то ребята принесли из дома, что-то сделали своими руками. Главное, конечно, это совместный процесс работы, который тоже дарит удовольствия

Ребятам точно не занимать новогоднего настроения. Но все ли горожане разделяют их чувства?

Екатерина Курчак, ученица «Академии телевидения»: «В этот холодный декабрьский день мы с учениками «Академии телевидения» решили провести новогодний опрос и спросить, ощущают ли уже наши земляки новогоднюю атмосферу?

- Конечно.

- Какие у вас есть принятые традиции в семье?

- В семье у меня одна традиция. Когда мы вместе собираемся, то мы понимаем, что это радостный Новый год!

***

- Есть.

- Вы уже нарядили ёлку дома?

- Пока нет.

- А собираетесь?