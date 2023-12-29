Праздничное настроение зависит от нас самих – доказывают ученики курса «Я - журналист» проекта «Академия телевидения»
Что-то ребята принесли из дома, что-то сделали своими руками. Главное, конечно, это совместный процесс работы, который тоже дарит удовольствия
Ребятам точно не занимать новогоднего настроения. Но все ли горожане разделяют их чувства?
Екатерина Курчак, ученица «Академии телевидения»: «В этот холодный декабрьский день мы с учениками «Академии телевидения» решили провести новогодний опрос и спросить, ощущают ли уже наши земляки новогоднюю атмосферу?
- Конечно.
- Какие у вас есть принятые традиции в семье?
- В семье у меня одна традиция. Когда мы вместе собираемся, то мы понимаем, что это радостный Новый год!
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- Есть.
- Вы уже нарядили ёлку дома?
- Пока нет.
- А собираетесь?
- Завтра-послезавтра буду наряжать. Про традиции… собираемся всей семьёй в одном доме.
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- Есть, конечно.
- А есть ли у вас какие-то традиции в Новый год?
- Отмечать семьёй этот праздник.
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- Да, оно присутствует. Потому что в нашем городе хорошо обустроены, скажем так, местности. Есть праздничное настроение. Соберёмся всей семьёй, будем поддерживать друг друга и будем счастливы.
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- Пока нет. Традиции? Всей семьёй собираемся на даче.
А что бы праздничное настроение наверняка появилось, ребята предлагали участникам опроса вытащить из новогодней шапки пожелания на 2024 год.
- В дверь стучится Новый год, пусть всё прошлое уходит и весёлое приходит!
- Желаем вам побольше сил, терпения и благополучия … С наступающим!
- Желаем вам самых верных друзей, свежих идей!
Последняя задумка, которую решили воплотить в предновогодний день юные журналисты, праздничное чаепитие в стенах уже украшенной «Академии». Каждый из ребят принёс что-то к чаю, а кто-то даже испёк угощение, например, ароматные имбирные пряники, только-только из печи.
После успешной реализации своих идей, настроение у ребят стало самым что ни на есть замечательным. Ведь когда что-то делаешь для других, то и сам становишься счастливее!