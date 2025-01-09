День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.01.25 19:30
Праздничные дни уже закончились, а новогодняя акция «Елка желаний» продолжает исполнять мечты юных россиян
На этот раз до главного волшебника дошло желание от Макария. Мальчик мечтал о трюковом велосипеде.
Однако подарок ему решил сделать необычный Дед Мороз, а специального назначения. Макара вместе с мамой с добрым праздником поздравили военнослужащие морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии и, конечно, вручили мальчику долгожданный велосипед.
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