Праздничные и тёплые выходные сказались не только на настроении мурманчан, но ещё и на работе сотрудников Госавтоинспекции региона

Всего за два дня в столице Заполярья задержали 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

На пятерых из них составили протоколы за вождение в состоянии опьянения, что влечёт за собой административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом сроком до полутора лет.

А вот шестой нарушитель уже попадался за пьяной ездой, ему помимо штрафа грозит и арест на срок от десяти до пятнадцати суток.