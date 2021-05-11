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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.05.21 19:30

Праздничные мероприятия Дня Победы состоялись во всех населённых пунктах страны

Не исключение и Мурманск. Военные расчёты и колонны техники прошли по центральному проспекту города.

День Победы - один из главных праздников в России. Это не только радость заветной победы, к которой советские войска шли через огонь и стужу, но и память о миллионах погибших как среди солдат, так и среди гражданского населения.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я напомню, 18 июня 1942 года здесь, в квадрате между улицами Софьи Перовской, Профсоюзов и  Карла Либкнехта в результате страшной бомбардировки сгорело более 600 деревянных домов. Более 10 каменных домов было полностью разрушено. И Мурманск мы восстановили, восстановили наши предки».

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Сегодня день, когда нужно сказать слова глубокой благодарности старшему поколению, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Поблагодарить их за Великую Победу. Мы, мурманчане, не на словах, а на деле понимаем, насколько знаковой была победа. 1418 дней борьбы. И очень приятно, что мы, мурманчане, буквально каждый день вспоминаем об этом подвиге. Примером служит формирование Бессмертного полка. На сегодняшний день в составе Бессмертного полка 1378 героев Великой Отечественной войны».

Несмотря на то, что с тех страшных событий минул уже почти век, до сих пор люди, видевшие своими глазами ужасы войны, вспоминать без слёз об этом не могут. Ветеранов - участников боевых действий становится всё меньше. Всё чаще на зрительских трибунах те, кто пережил войну ребёнком и кому пришлось рано повзрослеть. День Победы в 45-м они встречали ликованием. Так они его воспринимают и сегодня. 

И этот парад, в первую очередь, для них. Для тех, кто прошёл войну. Для тех, кто, не жалея здоровья, трудились в тылу на благо фронта, а после восстанавливали из руин родные города. Для тех, у кого не было детства, но кто сделал всё, чтобы уже их дети и внуки никогда не испытывали того, что пришлось пережить им.

Открыли парад барабанщики Мурманского филиала Нахимовского училища. За ними чеканят шаг лучшие представители войск, сотрудники МЧС и УФСИН, последними идут курсанты военно-патриотической организации «Вымпел» и юнармейцы. Далее - самая долгожданная для зрителей часть - проход военной техники. Во главе - восстановленный легендарный танк Т-34.

Традиционная часть празднования Дня Победы - возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза Анатолию Бредову. Несмотря на то, что в этом году шествие Бессмертного полка отменили в связи с эпидемиологической обстановкой, многие северяне пришли с портретами воевавших в Великой Отечественной родственников.

Традиционно в День Победы в городе проходит много спортивных состязаний. От памятника Бредову стартовала легкоатлетическая эстафета.

Сразу после парада большинство мурманчан отправились к мемориалу Защитникам советского Заполярья. Здесь состоялся традиционный торжественный митинг Памяти.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, что у фашистов был план за три дня взять город Мурманск. Они уж даже распечатали приглашение на банкет в гостиницу «Арктика» праздновать свою победу. Но на три года остановились в том месте, которое сегодня называется Долиной Славы».

Затем - авиапарад. В небе над мурманским «Алёшей» прошли транспортные самолёты, бомбардировщики, истребители и вертолёты воздушных сил Северного флота.

Завершилась торжественная часть - возложением цветов к вечному огню у мемориала Защитникам советского Заполярья.

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