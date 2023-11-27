Праздничные мероприятия, посвящённые Дню морской пехоты, состоялись в Североморске

Праздник, посвящённый Дню морской пехоты, провели на Приморской площади Североморска, где для посетителей устроили выставку вооружения. Угощали гостей горячим чаем и кашей, не забыв при этом про развлекательную программу.

Адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что морская пехота находится на передовой с первых дней СВО, а бригада морской пехоты Северного флота – одно из самых боеспособных соединений Вооруженных Сил России, а её военнослужащие отважно, мужественно и героически выполняют крайне ответственные боевые задачи.

Перед жителями и гостями флотской столицы выступил Ансамбль песни и пляски Северного флота и творческие коллективы города. Немалый интерес у участников праздника вызвала демонстрация приёмов рукопашного боя, которую на площади продемонстрировали бойцы отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады.

Для посещения были открыты большие десантные корабли «Иван Грен» и «Александр Отраковский», а также десантный катер. Моряки провели экскурсии и рассказали о предназначении кораблей, особенностях службы на Северном флоте.

Кроме того, представители детских садов и школ города Североморска организовали сбор писем, написанных детьми, для участников специальной военной операции.

На Приморской площади города работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.