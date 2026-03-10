Праздничные выходные были безнадежно испорчены для тысяч жителей Первомайского округа Мурманска

В некоторых МКД в южной части областного центра в эти дни отсутствовало отопление и горячая вода. А вот Мурманская ТЭЦ про отключения молчала и только сообщения главы города в социальных сетях вносили ясность в происходящее.

Согласно уведомлению, отключение коммунальных ресурсов планировалось в ночь с 8 на 9 марта. В зону отключения попали более полусотни домов в Первомайском округе. Энергокомпания обещала завершить работы к 8 часам утра и даже гарантировала перерасчёт, однако реальность была далека от обещаний.

Утром 9 марта тепло в батареи не вернулось. На сайте Мурманской ТЭЦ не появилось ни строчки о причинах задержки или сроках ликвидации аварии. Позже выяснилось, что во время ремонта энергетики обнаружили новый дефект на сетях. А новости об окончании работ и подключении потребителей вновь сообщил только глава города Иван Лебедев.

Печально, что подобное отношение к потребителям становится печальной традицией для руководителей Мурманской ТЭЦ.