Праздничных дат много, а главная – День Победы: на оперативном заседании поздравляли и обсуждали вопрос подготовки к 9 мая

На еженедельном оперативном совещании вице-губернатор Мурманской области поздравила работников скорой медицинской помощи с их профессиональным праздником. Также Оксана Демченко напомнила о начале приёма заявок на участие в проекте «Губернаторский старт», а также о Всероссийском голосовании по проекту формирования комфортной городской среды.

В Мурманске начинается приём заявок на участие в проекте «Губернаторский старт». С 29 апреля все предприниматели региона могут подать на конкурс свою идею и получить на её реализацию грант. На максимальную сумму поддержки до 2 миллионов рублей могут рассчитывать участники приоритетных категорий. Для других выделена сумма до 1 миллиона рублей, а самозанятые могут претендовать на 500 тысяч.

Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Предприниматель также участвует собственными средствами в проекте. И для индивидуальных предпринимателей и бизнеса - это не менее 20%, самозанятые – до 10% от стоимости реализации проекта».

На оперативном совещании северянам напомнили, что с 21 апреля по 12 июня в Мурманской области проходит всероссийское голосование по проекту формирования комфортной городской среды.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «В этом году голосование будет проходить в семи муниципальных образованиях, которые входят в список населённых опорных пунктов Арктической зоны и мастер-планы которых будут разработаны по поручению Президента РФ. От каждого муниципалитета на голосование выставлено по две территории, голосование осуществляется на специальной онлайн-платформе, и все желающие смогут принять в нём участие».

В онлайн частично уходит и медицина. Так, с января в Мурманской области реализуется программа дистанционного мониторинга здоровья граждан. За время её действия участниками проекта стали более 4 тысяч северян, у большинства из них во время обследования нормализовались показатели артериального давления. У 15% пациентов с артериальной гипертензией были зафиксированы и обнаружены критические показатели, требующие срочного вмешательства, а у около 70% были достигнуты целевые значения.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «Суровые климатические условия оказывают влияние на здоровье населения нашего региона. Так, низкие температуры влияют на эмболические процессы в организме, высокая влажность и солнечная активность усугубляют нагрузку на дыхательную систему и сердечный ритм. Это подкрепляется и статистикой».

Сегодня, 28 апреля, День медицинских работников скорой помощи. Эту дату не забыли на оперативном совещании и поздравили профессионалов, которые ежедневно спасают жизни северян.

Затронули тему подготовки к ещё одному празднику – 80-летию Победы. В Мурманске в минувшие выходные не получилось провести субботники. Уборки назначены на 2 и 3 мая. Администрация города заранее опубликует список мест и обещает обеспечить участников субботника всем необходимым инвентарём.

К великому празднику украсят все три округа областного центра, особенно территорию, по которой пролегает маршрут движения парадного шествия. Участники бессмертного полка и просто неравнодушные горожане пройдут от Пяти Углов до Алёши 9 мая после парада.

Но до этого в областном центре отметят ещё одну круглую дату. 6 мая исполнится 40 лет со дня присвоения Мурманску звания «Город-герой».