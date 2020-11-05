Праздничный день губернатор Андрей Чибис провёл на работе, совершив поездку в ЗАТО Александровск

Во время рабочей поездки он осмотрел объекты, которые войдут в программу реновации ЗАТО.

Первые пешеходы по мосту, соединяющему улицы Моисеева и Душенова в Полярном, должны были пройти в середине декабря. Но на месте сооружения по-прежнему зияет глубокий овраг. Сбежавший с миллионами авансового платежа подрядчик на связь не выходит, а отдел капитального строительства, ответственный за реализацию проекта, лишь разводит руками. Доложить губернатору области, приехавшему на объект, нечего. Пока в документах и жалобах разбирается прокуратура, жители продолжают штурмовать ложбину на свой страх и риск.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Понимаем. Меру ответственности с себя не снимаем, как администраторы и заказчики, но лучше выполнить это качественно и точно, потому что это сооружение действительно необходимо городу. Оно соединяет две половины города, оно востребовано и важно».

Андрей Чибис решительно заявил, что мост так или иначе быть должен. Вопрос будут решать Минстрой и Минград в режиме ежедневного контроля. Увы, сроки строительства и последующего благоустройства территории придётся сместить.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя областной Думы: «Будет принято окончательное решение от которого уже никто не отступится. Я знаю подходы губернатора, хочу довести до жителей, что второго шанса не будет ни властям, ни подрядчику, который зайдёт сейчас на этот объект».

Не осталось без внимания и обращение полярнинцев о необходимости новой детской площадки. Кораблик, ставший в некотором смысле символом детства александровцев, постепенно приходит в негодность: горка держится на честном слове, обновления требуют и другие элементы. На благоустройстве в большом ЗАТО губернатор заострил особое внимание

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В Гаджиево уже деньги есть на благоустройство этого озера. Гаджиево победитель конкурса малых городов, в Полярном мы за свой счёт поставим около культурного Центра хорошую детскую площадку по аналогии с этой, а на месте оврага должен быть не только мост, но и трансформация его в современное общественное пространство».

Преобразования ждут и гаждивевцев. Этот город давно требует современного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Начинается этап планирования сноса пустующих зданий и строительства ФОКа. Всё это лишь первый этап масштабной работы - реновации ЗАТО.

Во время поездки коснулись также вопросов образования и спорта. По итогам объезда ЗАТО вместе с военными, депутатами областной Думы и местного Совета депутатов, а также руководством муниципалитета губернатор провёл совещание, на котором был принят ряд важных для Александровска решений.