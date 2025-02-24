Праздничный концерт и яркий салют – Дню защитника Отечества

День защитника Отечества из праздника, прославлявшего советскую армию и флот, людей причастных к вооруженным силам, давно стал событием, во время которого поздравляют всех мужчин, неважно - служивших в армии или нет. Эдакий противовес 8 марта - женскому дню.

Вот и концерт на площадки Пять Углов в Мурманске, организованный в честь торжественного события, стал всеобщим центром притяжения.

Здесь также развернули песочный театр, в котором зрителям рассказали историю о любви девушки и солдата. На это и на песенные номера военнослужащих смотрели сотни жителей и гостей города.

Мурманчане также поздравили военнослужащих с праздником…