Праздничный концерт в честь Дня сотрудника МВД состоялся в Детской театральной школе

Дети поздравили своих защитников творческими номерами с песнями и танцами. Вспомнили и тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. Память своих ушедших товарищей полицейские почтили стоя.

Пожалуй, самым долгожданным моментом праздника стало чествование особо отличившихся в работе сотрудников полиции. Награды, приказы о присвоении очередных званий и грамоты вручал начальник УМВД по городу Мурманску Алексей Вилков.

- Не понаслышке знаю, с какими трудностями вы сталкиваетесь в оперативной служебной деятельности, - отметил в своём поздравлении Алексей Вилков, начальник УМВД по городу Мурманску. - Пользуясь случаям, хочу пожелать вам терпения, здоровья, семейного благополучия и здорового карьерного роста, основанного на собственных заслугах.