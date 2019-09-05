Праздничный микс 7 сентября – спорт, творчество и огненное шоу

7 сентября состоится Международный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим». Праздник развернётся не только в районе Кольского моста. Горожан приглашают на центральную площадь областного центра на концерт.

«На площади Пять Углов состоится яркое и незабываемое представление, - говорит Елена Наймушина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска. - Вы узнаете, кто станет победителем фестиваля «Гольфстрим». Перед вами выступят творческие коллективы, сольные выступления, все участники те, которые принимали участие фестивале «Мурманская осень». Гость концертной программы - кавер группа «Пати-бэнд», а так же московские диджеи».

Концерт начнётся в 18.30. А после мурманчане и гости столицы Заполярья станут свидетелями огненного шоу. А в завершении праздника в 21.00 небо над Мурманском озарят разноцветные огни фейерверка.