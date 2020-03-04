Праздничный приём женщин – руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований состоялся в театре кукол

В преддверие Международного женского дня в Мурманске состоялся необычный и красивый приём. На него были приглашены женщины – руководители органов местного самоуправления муниципальных образований региона.

Праздничный приём состоялся в стенах нового здания Мурманского областного театра кукол. Для гостей провели экскурсию, а затем устроили сюрприз - на малой сцене театра гости услышали романтические баллады в исполнении актрисы Екатерины Ефремовой и увидели фрагменты музыкального спектакля.

Быть женщиной – задача непростая, а быть женщиной – руководителем, тем более. Сами высокопоставленные дамы признаются, что разница между ними и мужчинами в том, что для них работа становится делом личным, можно сказать семейным.

Наталия Ведищева, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Женщина – она как мать. Она, как жена дома. Для неё муниципалитет - семья, город – семья, страна – семья. Поэтому наш женский взгляд немножко по-другому смотрит на детей, на здоровье, на дом, чтобы был чистым, уютным, светлым. И то, что в Мурманской областной Думе всего три женщины – это мало. На будущее я хочу сделать такой посыл: милые женщины будьте активнее».

Ирина Самарина, глава городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района: «Женщина к решению многих вопросов подходит, как женщина, даже, как мама. Она более гибкая, более мудрая. Я считаю, что хорошая женщина – руководитель - это удача».

Конечно, такой приём не мог обойтись без поздравлений прекрасных дам с наступающим праздником.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Женщина на севере, у нас в Мурманской области, имеет особое значение. У нас здесь не хватает тепла, солнца и всё это нам заменяют женщины. Я представить даже не могу, как жилось бы на севере, если бы… понятно, без женщин. Невозможно!».

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Всех вас хочу поздравить с наступающим замечательным праздником 8-е марта. Пожелать вам радости, весеннего тепла и отличного настроения в эти праздничные дни».

В завершение праздничной встречи женщин – руководителей наградили почётными грамотами и благодарственными письмами Мурманской областной Думы.