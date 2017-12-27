Праздничный троллейбус выходит на маршрут

До Нового года остались считанные дни. Горожане готовятся к праздникам: украшают дома и покупают подарки. Не оставит мурманчан без сюрприза в праздничные дни и коллектив «Электротранспорта» - на улицы города выйдет необычный троллейбус.

С 29 декабря на привычном маршруте «тройки» появится новогодний транспорт. Троллейбус, который пока ещё готовят в депо, предстоит украсить светящимися гирляндами снаружи, а вот основной рисунок уже готов: на его бортах горожан будут встречать новогодние герои: Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик. Водитель и кондуктор так же облачаться в праздничные костюмы и порадуют пассажиров своим необычным видом.

Коллектив АО «Электротранпорт» напоминает гражданам, что проездные билеты на декабрь действительны только до боя курантов, а после 12 удара считываются только январские.