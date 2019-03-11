Праздник без убийства - не праздник

Празднование 8 Марта не обошлось без трагедии. Одно из застолий в Апатитах закончилось убийством. 51-летний собутыльник погибшего заключён под стражу.

Следствие установило, что ночью 8 марта двое мужчин расписали спиртные напитки в одной из квартир по улице Бредова в городе Апатиты. В ходе застолья между знакомыми возникла ссора, которая стремительно переросла в драку. Один из участников перепалки, ранее судимый за преступление против жизни и здоровья личности, дважды вонзил хозяйственный нож в своего оппонента в живот и грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Осознав содеянное, злоумышленник скрылся с места преступления. По горячим следам преступник был задержан в течение часа. Свои вины он отрицать не стал и дал признательные показания.

«Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа во главе со следователем следственного отдела по городу Апатиты зафиксировала обстановку в квартире, изъяла следы преступления, имеющие доказательственное значение, в том числе, орудие преступления – нож», - сообщила Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области.