«Праздник цветов» прошёл, но букеты дешевле не стали

Прошедшие праздничные выходные были напряженными не только для мужчин, которые бегали по городу в поисках подарков. В эпицентре 8-мартовского безумия были и продавцы цветов, которым пришлось обеспечить огромный спрос на свою продукцию. Журналисты «Арктик-ТВ» решили выяснять, а остались ли ещё цветы в городе.

В Мурманске романтиков - хоть отбавляй. И это не громкие слова. Флорист Елена каждый день собирает прекрасные букеты для мужчин, желающих сделать приятный подарок своим дамам. Но, конечно, особенным всегда считается 8 марта. Именно в этот день каждая флорист будто становится Снегурочкой в Новый год, к которой все идут за подарком.

Елена Васильева, флорист: «Все традиционно, как обычно. Людей было очень много, но мы справились. Старались всем угодить, чтобы все остались довольны».

Несмотря на ажиотаж в праздники, цветы в городе не закончились. Предприниматели предусмотрительно запаслись ими, чтобы хватило не только на 8 марта, но и последующие дни. Стоит отметить, несмотря на финансовые катаклизмы в мире, ценник на букеты ещё не изменился.

Елена Васильева, флорист: «Пока ценник не поднялся, но не знаю, что будет дальше. Наверное, в связи с тем, что евро поднялся, повышение, скорее всего, будет, так как закупаемся мы напрямую - в Голландии».

- А бывают цветы от российских фирм? - поинтересовались журналисты «Арктик-ТВ».

Елена Васильева, флорист: «Бывают, но очень редко. У нас очень мало питомников в стране осталось. Ели раньше когда-то это развивалось, то сейчас всё восстанавливается, это не такой уж быстрый процесс».

Однако паниковать не стоит. Пока официальных данных о повышении цен на цветы не было. «А ближайший праздник, который можно сравнить по наплыву покупателей – последний звонок», поделилась с нами Елена. Будем надеяться, что он пройдёт традиционно красиво и нашим школьникам не придётся дарить пластмассовые букеты вместо живых по космическим ценам.