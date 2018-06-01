Праздник для маленьких мурманчан: игры, аттракционы, мороженое и торт

Прекрасную сказку с волшебными аттракционами и фантастическими лакомствами в День защиты детей ребятам из детских домов и тем, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию, подарила при поддержке спонсоров администрация Первомайского округа Мурманска.

На несколько часов в их полное распоряжение был отдан зал аттракционов. Многие из ребят впервые побывали на подобной игровой площадке. Главная задача, по словам организаторов, подарить детям частичку тепла, чтобы каждый ребёнок почувствовал себя нужным и любимым. Поздравить ребят приехали и депутаты горсовета.

- Детям хочется пожелать здоровья счастья, улыбок, прекрасного настроения, - говорит Юрий Гугин, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Мероприятия, которые подготовили организаторы, дадут запал бодрости всем детям.

Помимо детских праздников, администрация города позаботилась и о летнем отдыхе маленьких мурманчан. По словам депутатов, большинство ребят проведут это лето за пределами Заполярья, а тем, кто останется в городе, тоже скучать не придётся.

- Часть детей выезжает в лагеря за пределы Мурманской области. Тем, кто останется в городе, кто не сможет выехать, будут посещать детские площадки при школах, - рассказала Тамара Прямикова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - У нас при 12 школах будут открыты площадки для этих детей. Для них будет там организовано и питание, и путевки бесплатные на экскурсии. Мы не делим детей. Все дети равны.

Торгово-развлекательный центр «Форум» и парк аттракционов «Game station» подарили ребятам несколько часов увлекательных игр. Здесь можно было стрелять водой, ловить шары, участвовать в велогонках, кататься на чудо-машине и ещё много всего интересного и увлекательного.

Компания «Northern bakeries» приготовила ребятам свой подарок - огромный торт. А депутаты городского Совета Мурманска угощали ребят мороженым.