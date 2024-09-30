Праздник для всех любителей литературы прошёл в Мурманской областной научной библиотеке

Акция «Литературный диктант» в Мурманске проходит уже в четвёртый раз. В этом году вопросы касались произведений русских классиков двух прошлых столетий.

Конкурс объединил поклонников отечественной литературы разных возрастов. Это и студенты, и школьники, и представители старшего поколения. Некоторые несмотря на то, что впервые пишут тест, пришли подготовленными.

Нина Василькова, участник «Литературного диктанта»: «Я, когда прочитала предыдущие диктанты, которые были у нас, мне стало так интересно пополнить свои знания. Потому что не на все вопросы, например, я могла ответить. Подумала: ну, что же так, у меня столько книг, надо почитать. Особенно Пушкин. Обожаю, обожаю».

Алексей Червов, участник «Литературного диктанта»: «Я люблю просто все викторины, диктанты. А литература – это, конечно, важно».

Перед началом диктанта участников ждал небольшой подарок. На одной из площадок выступил дуэт «Струны Струны», исполняющий лирику поэтов XX-XXI веков. Музыканты играли на гитаре и кантеле – уникальном, единственном в регионе, национальном карельском инструменте.

Акция была придумана в Мурманске. Однако она уже давно вышла за пределы не только нашего региона, но и страны. В этом году к диктанту присоединилось рекордное число площадок по всему миру. В списках 24 страны.

Татьяна Вышкова, сотрудник Мурманской областной научной библиотеки: «Мы очень рады тому, что у нас расширяется география, появляются новые площадки. Больше 1500 площадок у нас в этом году участвуют. И это тоже рекорд, мы очень рады этому. И это действительно большой день, который объединяет вех любителей чтения, всех любителей литературы русской, классической и всех, кто ценит русское слово».

Результаты литературного диктанта подведут 16 октября. Отличников, набравших больше всего баллов, ждут сувениры и дипломы.

Однако, вне зависимости от результатов, сертификат об участии получил каждый.